В Ленинградской области будут судить учителя, насиловавшего мальчиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Петербургский учитель, обвиняемый в сексуальном насилии над мальчиками в детском лагере в Ленинградской области, предстанет перед судом, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Следствием установлено, что в 2014-2017 годы обвиняемый являлся воспитателем частного детского оздоровительного лагеря "Юный Кировец", расположенного в поселке Сиверский в Гатчинском районе Ленобласти.

"Будучи достоверно осведомленным о возрасте отдыхающих детей, в период с 30.05.2017 года по 19.06.2017 года злоумышленник неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении двух братьев 13 и 14 лет, которые в силу своего возраста, а также имеющихся заболеваний не могли понимать значение и характер совершаемых с ними действий. В ходе расследования было установлено, что аналогичное преступление обвиняемый совершил на территории лагеря летом 2015 года, тогда жертвой его сексуального насилия стал 11-летний мальчик", — говорится в сообщении.

По ходатайству следствия, судом в отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На момент задержания он работал педагогом-психологом в одной из школ Петербурга и являлся классным руководителем учеников 5 класса. Местные СМИ сообщали, что при обыске у подозреваемого изъяли детскую порнографию.

"В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает следственное управление.

В СК отметили, что для профилактики подобных преступлений в адрес председателя комитета по образованию администрации Санкт-Петербурга было внесено представление о необходимости принятия мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в числе которых предложено установить надлежащий упреждающий контроль над подчиненными. Аналогичное представление внесено в адрес директора лагеря "Юный Кировец", где были совершены преступления, отмечается в сообщении.