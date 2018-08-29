Суд по делу о гибели девочки в Москве пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения мужчине, который, предположительно, причастен к гибели от передозировки запрещенных веществ девочки-подростка, передает корреспондент РИА Новости.

Как пояснила агентству пресс-секретарь суда Ольга Мышелова, статья о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней, которая инкриминируется подозреваемому, предусматривает рассмотрение ходатайства в закрытом режиме

Ранее следствие не нашло криминальных признаков в гибели 14-летней девочки, умершей в Москве после дозы запрещенных средств, но установило, что имели место развратные действия сексуального характера.

По информации следствия, в ночь с субботы на воскресенье подросток находилась в квартире с подозреваемым, после употребления алкоголя и запрещенных средств она вступила с ним в половой контакт. Кроме того, установлено, что девочка и ранее приходила в гости к нему и состояла с ним в интимных отношениях.

Фигурант дела перед заседанием отказался отвечать на вопросы следствия, держался нервно и только сказал, что не принимает наркотики. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.