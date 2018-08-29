В Красноярске мужчина самостоятельно дошел до спасателей после удара током

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Мужчина в Красноярске получил удар на трансформаторной подстанции напряжением более 110 киловольт, после чего самостоятельно дошел до спасателей, сообщили РИА Новости в МРСК Сибири.

"Предварительно — мужчина в состоянии алкогольного опьянения срезал колючую проволоку на заборе подстанции в Ленинском районе Красноярска и проник туда с целью хищения цветмета. Он попал под дуговой разряд. Местные вызвали спасателей. Он госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Ранее в паблике "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео происшествия. На кадрах видно, как обгоревший мужчина идет по территории трансформаторной подстанции среди оборудования. Спасатели не подходят к нему, вероятно, чтобы самим не попасть под напряжение, и направляют его. Слышно, как кто-то говорит "иди на голос". После чего мужчина сам укладывается на носилки. В подписи к видео говорится, что инцидент произошел 27 августа.

В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили РИА Новости, что инцидент действительно произошел — спасатели сразу же передали пострадавшего медикам, его состояние уточняется.