СК завел дело после беспорядков в пермской колонии

ПЕРМЬ, 29 авг — РИА Новости. Проведенная после беспорядков в пермской колонии номер 37 проверка послужила основанием для возбуждения уголовного дела по дезорганизации деятельности исправительного учреждения, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, ночью 18 августа в спальном помещении отряда исправительной колонии, расположенной на территории Чусовского района, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, один из заключенных предпринял попытку организации массовых беспорядков. Для этого он напал на другого осужденного. Поводом для конфликта с сокамерником стала месть за оказанное им содействие администрации исправительной колонии.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту дезорганизация деятельности ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества")", — говорится в сообщении.

Ранее подробности беспорядков озвучила региональная прокуратура. По данным ведомства, зачинщика драки поддержали четверо заключенных. После задержания инициатора беспорядков он демонстративно причинил себе порезы предплечья. Заключенный был доставлен в дежурную часть. Остальных осужденных поместили в ШИЗО, где один из них также причинил себе увечья. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. После прокурорской проверки начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю было внесено представление.