Макарова признали потерпевшим по новому делу о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Следствие признало осужденного Евгения Макарова потерпевшим и по второму уголовному делу об избиениях заключенных в ярославской колонии №1, передает корреспондент РИА Новости из зала Заволжского районного суда.

Макаров пришел на заседание, на котором решается вопрос об аресте одного из сотрудников колонии Дмитрия Никитенко. На вопрос адвоката подозреваемого, как Макаров относится к данному делу, судья ответил: "Макаров признан потерпевшим".

Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала на прошлой неделе на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.