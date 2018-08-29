В ГП прокомментировали сообщения об аресте дочери экс-главы УФМС Чечни

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Генпрокуратура РФ направит запрос о выдаче России арестованной, по предварительным данным, турецкими властями дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дударкаевой, когда поступит официальная информация о ее задержании, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"При поступлении информации об установлении места нахождения или задержания Дударкаевой С.А. на территории Турецкой Республики или других зарубежных государств Генпрокуратурой РФ незамедлительно будет рассмотрен вопрос о направлении запроса о выдаче", — пояснил Куренной.

Он добавил, что пока официальных сведений о задержании россиянки из компетентных органов зарубежных государств в ГП РФ не поступало.