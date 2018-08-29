В СК рассказали подробности по делу о смерти девочки в Москве

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие не нашло криминальных признаков в смерти 14-летней девочки, умершей после дозы "запрещенных веществ" в Москве, однако установлены факты развратных действий сексуального характера, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Как сообщила Иванова, в ходе расследования уголовного дела "обстоятельств, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не установлено".
"По факту смерти несовершеннолетней в центре Москвы установлены факты совершения в отношении потерпевшей развратных действий сексуального характера", — сказала она. В связи с этим в отдельное производство выделено уголовное дело, в рамках которого мужчина обвиняется в половом сношении и развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Проходит ли подозреваемый по делу об убийстве, не сообщается.
Как сообщила Иванова, в ходе допроса подозреваемый признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.