В Судаке краснокнижных птиц использовали для фотографий на набережной

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Трех краснокнижных птиц, с которыми все желающие фотографировались на набережной, изъяли в крымском курортном городе Судак, сообщает министерство курортов и туризма республики.

Краснокнижных птиц незаконно использовали в коммерческих целях, отметили власти.

"Птицы непосредственно контактировали с людьми, находились без клетки, у птиц отсутствовали постоянный доступ к источнику воды и пищи. Две птицы — орланы-белохвосты (занесены в Красную книгу РФ) и один орел-курганник (в Красную книгу Республики Крым), изъяты у коммерсантов до результатов судебных решений", — говорится в сообщении.

В отношении лиц, ведущих незаконную деятельность, составлен админпротокол, материалы направлены в Судакский городской суд. Птицы могут быть конфискованы.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>