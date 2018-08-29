В Кировской области мужчину осудили на 18 лет за похищение и убийство

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Житель Кировской области, признанный виновным в похищении человека и убийстве, осужден на 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его сообщник – на 7 лет строгого режима, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 22 мая 2017 года в лесном массиве в Слободском районе было обнаружено тело 24-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было установлено, что вечером 21 мая к потерпевшему приехали его знакомые, один из которых ошибочно полагал, что потерпевший изнасиловал его сестру. В ходе ссоры гости нанесли хозяину дома множество ударов руками и ногами, после чего вытащили на улицу и вывезли в лес в багажнике автомобиля. Там 21-летний осужденный буксировочным тросом задушил потерпевшего, после чего молодые люди скрылись с места происшествия. Позже они были задержаны.

"Один осужденный признан виновным в незаконном проникновении в жилище, похищении человека группой лиц по предварительному сговору и убийстве, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. Второй осужденный признан виновным в незаконном проникновении в жилище и похищении человека группой лиц по предварительному сговору, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", — говорится в сообщении регионального СУСК.