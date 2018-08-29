Под Мурманском обнаружили тело четвертого погибшего в Иовском водохранилище

МУРМАНСК, 29 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело четвертого из пяти погибших при опрокидывании лодки в Иовском водохранилище Мурманской области, поиски еще одного человека продолжаются, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.

"Сегодня, 29 августа 2018 года обнаружено тело ещё одного погибшего – мужчины, 1983 года рождения. В настоящее время поиски ещё одной женщины продолжаются", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, 18 августа мужчина 1980 года рождения вместе с братом, который на три года моложе, на моторной лодке приехали отдыхать на правом берегу губы Пирттилакши Иовского водохранилища. С ними также находились их знакомые – две женщины, 1983 и 1988 годов рождения и пятилетний ребенок.

Девятнадцатого августа они покинули место отдыха и на лодке направились к причалу села Зареченск Кандалакшского района Мурманской области. Не справившись с управлением, один из мужчин допустил переворачивание лодки, после чего все пассажиры оказались в воде. Все были без спасательных жилетов, в том числе и ребенок. Установлено, что на момент отплытия в акватории Иовского водохранилища наблюдались неблагоприятные погодные условия: высокая волна и сильный шквалистый ветер.

В результате масштабных поисков были обнаружены тело двух взрослых и ребенка. Следователи возбудили дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".