В Дагестане 11 человек пострадали в ДТП с "Газелью" и КамАЗом

МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. ДТП с участием пассажирской "Газели" и КАМАЗа произошло в Кизлярском районе Дагестана, 11 человек пострадали, в том числе двое детей, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.

"В результате аварии пострадали 11 человек, среди них двое детей, одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще четверо получили травмы средней степени тяжести. Остальным была оказана амбулаторная помощь и они были отпущены домой", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что на место аварии выехали три машины "Скорой помощи", женщине, которая находится в тяжелом состоянии, проводится операция.