В Приангарье спустя четыре дня нашли потерявшегося в лесу пенсионера

ИРКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Одного из трех пропавших в лесах Приангарья сборщиков дикоросов полицейские обнаружили в тайге в 45 километрах от райцентра, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в Тулунском, Нижнеудинском и Слюдянском районах ищут троих без вести пропавших сборщиков дикоросов. Одного из них – жителя Слюдянского района 68-летнего Владимира Распопова — полиция и спасатели обнаружили спустя четыре дня после того, как он с другом ушел в тайгу за ягодой.

"В результате непрекращающегося розыска заблудившегося пенсионера обнаружили в районе реки Быстрая в 10 километрах от урочища Додогол, расположенного в 45 километрах от райцентра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обессиленный пенсионер доставлен в больницу с переохлаждением. Поиски еще двух пропавших продолжаются.