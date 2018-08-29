В Приангарье спустя четыре дня нашли потерявшегося в лесу пенсионера

ИРКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Одного из трех пропавших в лесах Приангарья сборщиков дикоросов полицейские обнаружили в тайге в 45 километрах от райцентра, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
"В результате непрекращающегося розыска заблудившегося пенсионера обнаружили в районе реки Быстрая в 10 километрах от урочища Додогол, расположенного в 45 километрах от райцентра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что обессиленный пенсионер доставлен в больницу с переохлаждением. Поиски еще двух пропавших продолжаются.