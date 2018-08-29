Суд отпустил под домашний арест заммэра Оренбурга

УФА, 29 авг – РИА Новости. Районный суд Оренбурга отпустил под домашний арест заместителя мэра города Геннадия Борисова, арестованного за получение крупной взятки, чиновник признал свою вину и согласился работать со следствием, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Оренбурга.

Борисов 10 августа был арестован по обвинению в получении взятки. Спустя пять дней был задержан и арестован на два месяца мэр Оренбурга Евгений Арапов. По версии следствия, Арапов со своим заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации деньги за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости в Оренбурге. При этом 400 тысяч рублей причиталось Арапову, а 200 тысяч — Борисову. Кроме того, следователи обнаружили в рабочем сейфе Арапова 4,2 миллиона рублей, теперь следствие устанавливает их происхождение.

По словам представителя суда, Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел ходатайство следственного органа об изменении Борисову меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.

"В ходе судебного заседания следователь пояснил, что обвиняемый в ходе дополнительного допроса признал вину по предъявленному ему обвинению, раскаялся в содеянном. В настоящее время с заместителем главы города заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Постановлением суда ходатайство следственного органа удовлетворено, обвиняемому изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок предварительного следствия до 8 октября", — рассказали в суде.

Ранее арестованный мэр Арапов подавал апелляционную жалобу в областной суд, но она была оставлена без удовлетворения.