Чайка рассказал, на что могут рассчитывать бизнесмены из "списка Титова"

АНОСИНО (Московская область), 29 авг — РИА Новости. Не все бизнесмены из "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова могут рассчитывать на "амнистию по мере пресечения", заявил журналистам в среду генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

В феврале Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия за рубежом, прежде всего в Лондоне, но хотели бы вернуться на родину. Постепенно они начали возвращаться в Россию. Уголовное дело против одного из них уже закрыто, сообщала на днях пресс-служба Титова.

"Работа идет очень активно, по-моему, уже не четверо, а больше, человек шесть-семь мы приняли решение об изменении (им) меры пресечения. Бесспорно, не все в списке могут попасть под амнистию, скажем так, по мере пресечения", — заявил Чайка.

По его словам, прокуратура "внимательно, скрупулезно" изучает уголовные дела этих людей.

"И если есть минимальные возможности, чтобы снять какое-то напряжение, чтобы человек вернулся в Россию добровольно, если он раскаивается, (стараемся) идти ему навстречу", — добавил генеральный прокурор.