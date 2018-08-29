Украинец, проживший 15 лет в Италии, пытался тайком попасть в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Пограничники Крыма задержали гражданина Украины, прожившего 15 лет в Италии, который пытался нелегально попасть на полуостров, чтобы стать россиянином, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

Мужчина был задержан на берегу Перекопского залива в районе Турецкого вала — на крымском участке российско-украинской границы.

"В ходе опроса задержанный пояснил, что несколько часов назад он предпринял попытку законным путем, через украинский пункт пропуска "Каланчак", попасть на полуостров, однако сотрудник Госпогранслужбы Украины, услышав, что молодой человек намеревается переехать в Крым на постоянное место жительства, на его глазах порвал внутренний и заграничный украинские паспорта и отправил его по обратному маршруту. После чего житель Днепродзержинска принял решение вернуться на малую родину, минуя украинский кордон", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, украинец больше 15 лет жил и работал в Италии, затем вернулся на Украину, но решил получить российское гражданство и поселиться в Крыму у родственников.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде личного поручительства. На период следствия он будет находиться под присмотром родственников.