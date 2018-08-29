В Петербурге задержали двух подростков, подозреваемых в избиении граждан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков, подозреваемых в избиениях петербуржцев в Таврическом саду, сообщает пресс-служба городского управления СК.

Ранее стало известно о нападении группы подростков порядка 20 человек на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке.

"В настоящее время в качестве подозреваемых задержаны два 17-летних не работающих и не учащихся местных жителя, один из которых ранее судим за кражу. Решается вопрос об их аресте и предъявлении им обвинения", — сказано в сообщении.

По данным следствия, вечером 24 августа группа подростков около одного из домов по улице Таврической из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы в больницу, где им оказана медицинская помощь.

Расследуются уголовные дела о нападениях на граждан группы подростков по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116, п. "д" ч.2 ст.112 УК РФ (побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).