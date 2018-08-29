СК попросил арестовать экс-борца с оргпреступностью в Татарстане за взятку

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие просит арестовать бывшего борца с организованной преступностью Ильнара Залялова, который был задержан в Татарстане за взятку деньгами и стройматериалами на полмиллиона рублей, сообщается в канале СК РФ в WhatsApp.

Во вторник следствие информировало о задержании Залялова, который ранее был начальником подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Татарстану.

"Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте экс-борца с организованной преступностью в Татарстане Ильнара Залялова, подозреваемого в получении взятки деньгами и стройматериалами на сумму 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Залялов получил взятку от двоих граждан за общее покровительство.