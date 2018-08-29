В Калуге рабочий погиб при демонтаже лифта

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти жителя Воронежской области, который погиб при демонтаже лифта в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ по Калужской области.

Трагический инцидент произошел вечером в понедельник, однако о нем сообщается только сейчас. По предварительным данным, сотрудники подрядной организации, занимающейся поставкой и монтажом лифтового оборудования, демонтировали лифт в одном из домов по улице Пролетарской.

"Потерпевший отсоединил от тросов лифтовую кабину, находившуюся на первом этаже, после чего зафиксировал противовес, к которому были присоединены тросы, на уровне девятого этажа. Далее монтажник спустился на первый этаж, чтобы продолжить работу по демонтажу. В это время противовес обрушился на пол лифтовой шахты, придавив потерпевшего", — говорится в сообщении.

От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте.

Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.