В Калуге рабочий погиб при демонтаже лифта

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства смерти жителя Воронежской области, который погиб при демонтаже лифта в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ по Калужской области.
"Потерпевший отсоединил от тросов лифтовую кабину, находившуюся на первом этаже, после чего зафиксировал противовес, к которому были присоединены тросы, на уровне девятого этажа. Далее монтажник спустился на первый этаж, чтобы продолжить работу по демонтажу. В это время противовес обрушился на пол лифтовой шахты, придавив потерпевшего", — говорится в сообщении.
От полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте.
Следствие устанавливает обстоятельства происшествия.