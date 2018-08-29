В Ростове-на-Дону полностью ликвидировали пожар в районе Кумженской рощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

Сообщение о загорании сухой растительности в районе Кумженской рощи поступило около 15.30 мск вторника. В 19.35 мск пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила 10 гектар. Ночью были ликвидированы пять из шести очагов пожара, в среду утром открытое горение было ликвидировано на последнем участке.

"В 11.24 мск пожар полностью ликвидирован", — сказал представитель ГУМЧС России по области.

В тушении огня были задействованы более 130 человек и около 30 единиц техники.