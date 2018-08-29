В Татарстане задержали подростка, подозреваемого в избиении мужчины

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следователи в Набережных Челнах в Татарстане задержали подростка, подозреваемого в групповом избиении мужчины, который затем скончался, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что вечером 17 июля у одного из домов в 32-м комплексе Набережных Челнов было обнаружено тело 49-летнего мужчины со следами кровоподтеков в области лица и груди. По предварительным данным, проходя по двору, он сделал замечание группе подростков, которые грызли семечки на детской площадке. Подростки избили мужчину, он умер до приезда скорой помощи. Было возбуждено уголовное дело.

"По подозрению в причастности к совершению преступления задержан один из нападавших — 17-летний местный житель", — говорится в сообщении.

По данным экспертизы, мужчина умер от инфаркта миокрада, добавляется в сообщении.