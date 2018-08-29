МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Два сотрудника УФСИН задержаны по новому делу об избиении заключенных в ярославской колонии, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.
Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проводились режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН наносили группе осужденных удары руками, ногами и резиновыми палками.
"По подозрению в совершении преступления задержаны сотрудники ИК-8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствует об их аресте. Устанавливаются иные должностные лица, участвовавшие в избиении заключенных", — говорится в сообщении.