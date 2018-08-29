Жителя Кирова будут судить за вымогательство денег у любовника сестры

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Житель Кирова обвиняется в вымогательстве 300 тысяч рублей у любовника своей сестры под угрозой жалобы на секс с несовершеннолетней, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

По версии следствия, 4 декабря 2017 года мужчина зашел в квартиру, когда там занимались сексом его сестра и ее знакомый. Обвиняемый потребовал у молодого человека 300 тысяч рублей, угрожая сообщить в правоохранительные органы о сексе с несовершеннолетней и рассказать о случившемся его родственникам и знакомым.

Как отмечает СК, любовник сестры перевел ее брату на банковскую карту 15 тысяч рублей, но на следующий день тот продолжил требовать оставшиеся деньги. В итоге потерпевший обратился в полицию.

"В настоящее время расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд", — говорится в сообщении регионального СУСК.