В Ярославле столкнулись микроавтобус и легковушка

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Ярославле, сообщило УМВД по региону в среду.

ДТП произошло накануне вечером в центре города. Столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и пассажирский микроавтобус "Газ".

"В результате ДТП в медучреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса и водитель автомобиля Mitsubishi", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства уточнила РИА Новости, что восьми из девяти пострадавших было назначено амбулаторное лечение.

"Девятого пассажира – девочку – врачи осмотрели, лечение ей не требуется", — отметила собеседница.