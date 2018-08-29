В Ярославле столкнулись микроавтобус и легковушка

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Девять человек получили травмы при столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом в Ярославле, сообщило УМВД по региону в среду.
"В результате ДТП в медучреждение были доставлены восемь пассажиров автобуса и водитель автомобиля Mitsubishi", — говорится в сообщении.
Представитель ведомства уточнила РИА Новости, что восьми из девяти пострадавших было назначено амбулаторное лечение.
"Девятого пассажира – девочку – врачи осмотрели, лечение ей не требуется", — отметила собеседница.