Под Владимиром шесть населенных пунктов могут оказаться в зоне задымления

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Шесть населенных пунктов могут оказаться в зоне задымления из-за крупного природного пожара на площади 500 гектаров в Петушинском районе Владимирской области, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы МЧС России.

Ранее Росавтодор сообщил о сильном задымлении из-за природного пожара на участке со 104-го по 111-й километр федеральной трассы М-7 "Волга" в Петушинском районе Владимирской области. Из-за ненормативной видимости (не более 700 метров) на указанном участке дороги скоростной режим ограничен до 70 километров в час. МЧС также ранее сообщило, что эвакуация населения не планируется.

"По данным космического мониторинга, в радиусе 10 километров в зону возможного распространения задымления попадают шесть населенных пунктов и участок федеральной автомобильной дороги М-7 "Волга", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что очаг природного пожара общей площадью 500 гектаров находится в 5,5 километрах севернее населенного пункта Клязьменский на землях Костеревского филиала ФГАУ "Оборонлес" Министерства обороны РФ. Пострадавших и угрозы перехода пожара на населенные пункты нет. Проводится круглосуточный мониторинг экологической обстановки. Превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в жилой зоне не зафиксировано.

Всего к тушению пожара сейчас привлечены более 580 человек и 87 единиц техники, в том числе пять воздушных судов.