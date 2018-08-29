В Саратовской области вахтовый автобус попал в ДТП

САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Вахтовый автобус с рабочими в ночь на среду в окрестностях Саратова столкнулся с фургоном, в результате пострадали четыре человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной ГИБДД.

ДТП произошло в 3.15 по местному времени (2.15 мск) на 306-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград в Саратовском районе Саратовской области.

"По предварительным данным, 56-летний водитель вахтового автобуса "Камаз", который перевозил рабочих и двигался в сторону Волгограда, в пути следования столкнулся со стоявшим на обочине фургоном Mercedes. В результате ДТП госпитализированы водитель и трое пассажиров автобуса 26, 23 и 49 лет", — сказала собеседница агентства.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.