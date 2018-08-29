В Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение в районе Кумженской рощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Пожарные ликвидировали открытое горение на последнем участке пожара в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по области.

Сообщение о возгорании сухой растительности в районе Кумженской рощи поступило около 15.30 мск вторника. В 19.35 мск пожару был присвоен третий ранг. Площадь возгорания составила 10 гектаров. Ночью были ликвидированы пять из шести очагов пожара.

"Открытое горение ликвидировано на последнем участке пожара", — сказал он. Площадь, пройденная огнем, осталась прежней.

В тушении огня были задействованы более 130 человек и около 30 единиц техники.