Бывшего заместителя гендиректора "Аэропортов Красноярья" осудили за взятки

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. В Красноярске суд признал бывшего заместителя гендиректора федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья" виновным в получении взятки в более чем 260 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным следствия, в 2014-2017 годах начальник отдела материально-технического снабжения систематически получал от директора одной из фирм взятки вещами, автомобильным оборудованием и запчастями. За это он выбирал фирму-дарителя единственным поставщиком при закупках для нужд "Аэропортов Красноярья". Общая сумма взяток составила более 260 тысяч рублей.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрели в порядке особого судопроизводства.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки. Приговор не вступил в законную силу.

Осужденный во время следствия находился под домашним арестом, его взяли под стражу в зале суда.

По данным СК, сейчас идет расследование в отношении других фигурантов уголовного дела о коррупции в ФКП.