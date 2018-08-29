СПЧ просит Удальцова прекратить голодовку

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин посетил арестованного координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и попросил его от всего СПЧ прекратить голодовку, которую он держит с середины августа, сообщает сайт совета.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пишу. Из-за ухудшения состояния 19 августа он был госпитализирован с предварительным диагнозом "обезвоживание", но 20 августа его доставили обратно в спецприемник. В воскресенье он вновь оказался в больнице.

Во вторник Супруга координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова Анастасия сообщила РИА Новости, что направила обращения к омбудсмену Татьяне Москальковой и главе президентского СПЧ Михаилу Федотову с просьбой взять ситуацию с ее мужем под свой контроль, посодействовать его госпитализации и восстановлению здоровья.

По словам Бабушкина, который во вторник посетил спецприемник, Удальцов лежал в кровати и не вставал.

"Я передал ему просьбу от Совета не издеваться над своим здоровьем, не делать подарка противникам и прекратить голодовку. Я думаю, что он учтет это пожелание Совета относительно своих дальнейших действий. Морально-психологическое состояние Удальцова хорошее, он сохраняет критическое отношение к своему состоянию, и я очень надеюсь, что мой приход будет способствовать тому, что Сергей выйдет из голодовки", — сказал Бабушкин, слова которого приводятся в сообщении сайта.

"Сам он оценил свое состояние здоровья как терпимое", — добавил член СПЧ. По его словам, Удальцов оценил условия содержания в спецприемнике положительно.

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбывал 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за нарушения при организации митингов и акций.