В Брянске три человека пострадали при ДТП с двумя автобусами

БРЯНСК, 28 авг – РИА Новости. Три человека в Брянске пострадали в результате столкновения автобуса Setra с остановившимся на остановке пассажирским автобусом, после чего были задеты ещё 5 автомобилей.

"По предварительной версии, водитель автобуса допустил столкновение с остановившимся на остановке общественного транспорта автобусом "ЛиАЗ", после чего задел пять припаркованных поблизости автомобилей. В результате столкновения водитель автобуса Setra и двое пассажиров автобуса "ЛиАЗ" получили травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло во вторник около 16.20 мск в районе дома № 99 по улице Речной в Володарском районе Брянска.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП в Володарском районе, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителя в момент ДТП определит медицинская экспертиза, говорится в сообщении.