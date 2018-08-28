В Брянске три человека пострадали при ДТП с двумя автобусами

БРЯНСК, 28 авг – РИА Новости. Три человека в Брянске пострадали в результате столкновения автобуса Setra с остановившимся на остановке пассажирским автобусом, после чего были задеты ещё 5 автомобилей.
По данным полиции, ДТП произошло во вторник около 16.20 мск в районе дома № 99 по улице Речной в Володарском районе Брянска.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП в Володарском районе, устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Состояние водителя в момент ДТП определит медицинская экспертиза, говорится в сообщении.