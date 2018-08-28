В Сочи задержали подозреваемого в краже 30 миллионов рублей

СОЧИ, 28 авг — РИА Новости. Полицейские Сочи задержали подозреваемого в похищении у мужчины 30 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В тот момент, когда заявитель ненадолго покинул транспортное средство, рядом остановилась иномарка. Двое неизвестных в масках вышли из автомобиля и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовали отдать им сумку с деньгами. После того как их требования были выполнены, злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила около 30 миллионов рублей", — сообщила Волк.
По информации официального представителя МВД, в городе были введены планы "Перехват" и "Сирена", полицейские составили ориентировки на розыск предполагаемых преступников и автомобиля, на котором они передвигались.
Уточняется, что в настоящее время полицейскими продолжается проведение мероприятий, направленных на установление и задержание всех лиц, причастных к совершению данного преступления.