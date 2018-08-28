В МВД назвали возможную причину ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости. Неисправность тормозной системы одного из грузовиков, по предварительной информации, стала причиной столкновения в Татарстане двух грузовых и легкового автомобиля, в результате чего погибли четыре человека и пострадал один, сообщает МВД по республике.

По уточненным данным МВД, около 13.00 мск на 753-м километре трассы М7 в районе населенного пункта Исаково в Зеленодольском районе Татарстана произошло столкновение легкового и двух грузовых автомобилей. В результате четыре человека погибли – водитель и три пассажира автомобиля "Лада-Ларгус", ещё одна пассажирка легковушки 1995 года рождения госпитализирована с подозрением на перелом ноги.

"По предварительной информации, в момент аварии на трассе проводились дорожные работы. Впереди идущий грузовик и следовавший за ним автомобиль "Лада-Ларгус" остановились. По предварительным данным, водитель второго длинномера не справился с управлением автомашины из-за неисправности тормозной системы и въехал в стоящие перед ним автомобили", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Зеленодольского и Буинского районов Татарстана, а также Казани.

ГУМЧС России по Татарстану сообщило ранее, что детей среди погибших нет. Затруднений в движении на данном участке нет – организовано реверсивное движение.