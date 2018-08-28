Бывшего гендиректора "Трансаэро" обвинили в растрате более миллиарда рублей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Арестованный заочно бывший гендиректор авиакомпании "Трансаэро" Александр Бурдин обвиняется в растрате свыше 1,3 миллиарда рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

Ранее в пресс-службе Мещанского суда Москвы РИА Новости сообщили, что суд заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании "Трансаэро" Бурдина по обвинению в невыплате зарплаты.

"По ходатайству следствия заочно арестован бывший генеральный директор ОАО "АК "Трансаэро" Александр Бурдин, обвиняемый в растрате свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей и полной невыплате зарплаты работникам предприятия свыше 2-х месяцев", — говорится в сообщении СК в Whatsapp.

Подчеркивается, что "задолженность 6804 работникам авиакомпании составила не менее 400 миллионов рублей".

Как отмечается на сайте СК РФ, в период образования задолженности Бурдин мог ее погасить.

"Однако, ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные услуги, которые могли быть направлены на погашение задолженности, чем существенно нарушил трудовые права работников авиакомпании", — говорится в сообщении.

В 2017 году экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин мог стать главой перевозчика "ВИМ-Авиа" в момент, когда компания пребывала в кризисной ситуации, а ее генеральный директор и главный бухгалтер были задержаны по делу о мошенничестве. Тем не менее, его назначение не состоялось "по организационным причинам". "ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. Бурдин в течение двух лет возглавлял "Трансаэро". Также он в течение двух лет возглавлял группу компаний Unitile — один их крупнейших холдингов в России по производству керамических строительных материалов — и 11 лет был заместителем генерального директора, членом правления компании "Русал".