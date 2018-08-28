В Саратовской области борец с коррупцией стал фигурантом дела о взятке

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Саратовской области Дмитрий Елизаров, который был арестован по обвинению в получении от бизнесмена взятки в размере 5 миллионов рублей, стал фигурантом нового дела о взятке в 2 миллиона рублей, сообщило во вторник региональное управление СК РФ.

По версии следствия, в мае 2017 года подозреваемый получил от учредителя частной медицинской клиники, осуществляющей деятельность в Саратове, взятку в размере 2 миллионов рублей через посредника.

"Незаконное вознаграждение предназначалось за прекращение проводимой органом внутренних дел проверки правильности использования лечебным учреждением средств обязательного медицинского страхования, а также непривлечение сотрудников клиники к уголовной ответственности за выявленные нарушения", — говорится в сообщении.

В отношении Елизарова возбудили дело по статье УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сотрудник полиции также является фигурантом ранее возбужденного уголовного дела, в рамках которого он был арестован, уточнили в СК.

По первому делу Елизаров обвиняется в получении в июне 2016 года 5 миллионов рублей от местного бизнесмена, который просил помочь его знакомому в возврате изъятой полицейскими компьютерной техники с программным обеспечением, предназначенным для работы сети АЗС. Волжский райсуд Саратова 1 июня заключил Елизарова под стражу сроком на два месяца, а затем продлил срок ареста до 1 ноября.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили РИА Новости, что по данному факту управление собственной безопасности главка проводит служебную проверку. "Если в суде вина полицейского будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", — сказал собеседник агентства.