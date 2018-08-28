СК взял на контроль дела о нападениях подростков на жителей Петербурга

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовных дел о нападениях группы подростков на жителей Петербурга, сообщается на сайте СК.

Из материалов уголовных дел следует, что вечером 24 августа группа неизвестных подростков около одного из домов по Таврической улице из хулиганских побуждений жестоко избила двух местных жителей. Потерпевшие были госпитализированы.

"Ход и расследование уголовных дел поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовные дела возбуждены по признакам преступлений "побои" и "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, будет проверена причастность подростков к другим преступлениям, связанным с хищениями имущества и избиениями людей.

Добавляется, что следователи дадут правовую оценку действиям родителей школьников, по результатам которых будут внесены представления в соответствующие компетентные органы.