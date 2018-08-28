В Мордовии завели дело на мужчину, отстрелившего трех краснокнижных оленей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Житель города Рузаевка под Саранском подозревается в незаконном отстреле трех благородных оленей, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.

Сообщение о факте незаконной охоты возле села Татарский Шебдас поступило в дежурную часть полиции от инспектора гослесохотохраны. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила следы отстрела животных, но туш не оказалось. Правоохранители установили причастность к совершению преступления 35-летнего жителя Рузаевки.

"По предварительным данным, мужчина собирался пострелять уток. Заметив трех оленей, мужчина убил их с помощью карабина "Вепрь". Затем он позвал своих знакомых, которые помогли транспортировать туши в поселок, где они были ошкурены, разделаны и уложены в мешки. Злоумышленники избавились от шкур, копыт и голов животных", — говорится в сообщении.

"В результате экспертизы специалистами подтверждено, что незаконно отстреленные животные относятся к особям благородного оленя. Этот вид занесен в "Красную книгу… республики Мордовия", — добавили в МВД.

Причиненный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.

Свою вину подозреваемый не отрицает.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".

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