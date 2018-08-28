В Мордовии завели дело на мужчину, отстрелившего трех краснокнижных оленей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Житель города Рузаевка под Саранском подозревается в незаконном отстреле трех благородных оленей, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.
"По предварительным данным, мужчина собирался пострелять уток. Заметив трех оленей, мужчина убил их с помощью карабина "Вепрь". Затем он позвал своих знакомых, которые помогли транспортировать туши в поселок, где они были ошкурены, разделаны и уложены в мешки. Злоумышленники избавились от шкур, копыт и голов животных", — говорится в сообщении.
Причиненный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.
Свою вину подозреваемый не отрицает.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота".