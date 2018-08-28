Под Саратовом в ДТП погиб один человек

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в Саратовской области, в результате один человек погиб, еще трое, в том числе офицер полиции, пострадали, сообщил РИА Новости во вторник и. о. начальника пресс-службы областного главка МВД Владимир Костеров.

ДТП произошло поздно вечером в понедельник на дороге Балашов — Романовка в трех километрах от села Репное.

"По предварительным данным, оперативный дежурный дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Балашовский" 39-летний майор полиции в свободное от службы время в гражданской одежде, управляя личным автомобилем "Лада Калина", столкнулся с автомашиной "Лада Гранта", — рассказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в результате ДТП 27-летняя женщина-водитель "Гранты" скончалась на месте, а двое ее пассажиров и сотрудник полиции были госпитализированы.

"По данному факту ГУМВД по Саратовской области назначена служебная проверка. В случае если будет установлено, что виновным является сотрудник полиции, он будет привлечен к ответственности, предусмотренной законом, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности", — сказал Костеров.