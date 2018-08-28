В Саратове девять человек отравились после посещения кафе

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости. Восемь взрослых и один ребенок пострадали от пищевого отравления, которое они получили в результате посещения кафе "Жу-Жу", деятельность этого заведения приостановлена, сообщило во вторник региональное управление Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области временно приостановлена деятельность ООО "Жу-Жу" в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди жителей Саратова, посещавших кафе-бистро ООО "Жу-Жу" в торговом центре "Оранжевый"… По состоянию на 28 августа зарегистрировано девять пострадавших, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.

По результатам предварительных исследований из клинического материала от больных и от персонала кафе выделена ДНК сальмонеллы.

"Юридическому лицу выдано предписание о проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, заключительной дезинфекции. В рамках эпидемиологического расследования проводятся проверки организаций по производству пищевых продуктов и продовольственного сырья — поставщиков для ООО "Жу-Жу", — отметили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что в ходе эпидрасследования произведен отбор проб продовольственного сырья и готовых блюд, питьевой воды, смывов с сырья и оборудования, проведен отбор клинического материала от больных и персонала кафе.

Ситуация находится под контролем областного управления Роспотребнадзора, эпидемиологическое расследование продолжается, уточняется в сообщении.