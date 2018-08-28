В Саратовской области загорелся пункт использованных автопокрышек

САРАТОВ, 28 авг — РИА Новости. Крупный пожар произошел во вторник в пункте приема использованных автопокрышек на окраине города Маркс Саратовской области, огонь локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Сообщение о пожаре в пункте по приемке бывшей в употреблении резины поступило на пульт "01" в 15.41 (14.41 мск).

"Площадь пожара – 1 тысяча квадратных метров, горела б\у резина на открытой площадке. На месте находятся шесть пожарных расчетов. В 16.46 пожар локализован, угрозы распространения нет. На месте остаются пожарные расчеты для полной ликвидации возгорания. Пострадавших в результате пожара нет", — говорится в сообщении.