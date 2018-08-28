В Нижнем Новгороде продлили арест женщине, убившей своих детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей женщине, обвиняемой в убийстве двух малолетних детей, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В апреле 2018 года при тушении возгорания в помещении заброшенного бетонного овощехранилища были обнаружены обгоревшие тела двух маленьких детей. По подозрению в убийстве была задержана их мать – 27-летняя жительница Нижнего Новгорода.

На допросе женщина рассказала, что утром 25 апреля она задушила четырехлетнюю дочку и двухлетнего сына, а потом попыталась избавиться от тел, облив их жидкостью для розжига и оставив гореть в заброшенном здании. Молодая женщина заявила следователям, что пошла на преступление из-за того, что якобы не могла обеспечить детям достойную материальную жизнь. Она разведена и нигде не работает.

"Женщина лишила жизни своих детей цинично и хладнокровно, она душила одного ребенка в автомобиле на глазах у другого. Будучи допрошенной в присутствии защитника в качестве подозреваемой, женщина признала вину и дала показания о случившемся. По ходатайству старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Нижегородской области обвиняемой продлен срок содержания под стражей на два месяца по 25 октября 2018 года включительно", — говорится в сообщении суда.

В общей сложности обвиняемая в жестоком убийстве детей проведет под стражей полгода.