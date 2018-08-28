ПЕРМЬ, 28 авг — РИА Новости. Неплательщица алиментов из Кизела в Пермском крае спряталась от судебного пристава в груде грязного белья в гостях у собутыльников, сообщает пресс-служба регионального главка ФССП.
Когда пристав зашел в квартиру, собравшиеся заверили его, что женщины в доме нет. Он осмотрел все комнаты и зашел в ванную, где нашел огромную гору грязного белья и выразил хозяину недоумение по поводу такого количества одежды.
"Судебный пристав назвал алиментщицу по имени отчеству и попросил выйти из тряпичного шалаша. Женщина скинула многочисленные вещи и предстала перед сотрудником ФССП", — говорится в сообщении.
После предупреждения пристава о том, что уклонение от выплат грозит уголовной ответственностью, женщина заверила, что ищет работу и "намерена начать не только платить алименты, но и возобновить встречи с дочерью".