В Пермском крае женщина спряталась от судебных приставов в грязном белье

ПЕРМЬ, 28 авг — РИА Новости. Неплательщица алиментов из Кизела в Пермском крае спряталась от судебного пристава в груде грязного белья в гостях у собутыльников, сообщает пресс-служба регионального главка ФССП.

Пристав пришел в квартиру в поисках женщины, не желающей делать выплаты на содержание собственной дочери. По информации соседей, женщину пригласили туда выпить и закусить.

Когда пристав зашел в квартиру, собравшиеся заверили его, что женщины в доме нет. Он осмотрел все комнаты и зашел в ванную, где нашел огромную гору грязного белья и выразил хозяину недоумение по поводу такого количества одежды.

"Судебный пристав назвал алиментщицу по имени отчеству и попросил выйти из тряпичного шалаша. Женщина скинула многочисленные вещи и предстала перед сотрудником ФССП", — говорится в сообщении.

В отношении должницы был составлен протокол по административной статье "неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей".

После предупреждения пристава о том, что уклонение от выплат грозит уголовной ответственностью, женщина заверила, что ищет работу и "намерена начать не только платить алименты, но и возобновить встречи с дочерью".