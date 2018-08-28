БАРНАУЛ, 28 авг — РИА Новости. Суд над студенткой Марией Мотузной, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок в соцсети "ВКонтакте", продолжится 11 сентября, она категорически не согласна с обвинением и заявлениями об угрозе свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.

Суд Барнаула рассматривает резонансное дело Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, заинтересовавшие правоохранителей. Было возбуждено два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Во вторник в суд пришли двое свидетелей по делу со стороны обвинения. В самом начале заседания обвинение передало судье заявление от девушек, которые, ссылаясь на угрозы, попросили допросить их в закрытом заседании. Судья удовлетворил ходатайство, СМИ покинули заседание. По словам защиты свидетелей, им неоднократно угрожали, поэтому они не явились на предыдущее заседание.

"С моей стороны никаких угроз ни им, ни их родственникам не было. Это просто бред — я не хотела бы ухудшить свое положение такими действиями. Во время заседания свидетели сообщили, что им и их родственникам приходили сообщения с угрозами", — сказала Мотузная журналистам.

Адвокат обвиняемой отметил, что ему не разрешили задать вопросы свидетелям.

За несколько месяцев следователи Алтайского края возбудили четыре громких уголовных дела за мемы и репосты в соцсети "ВКонтакте". По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, на июнь 2018 года в Алтайском крае было выявлено девять лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, за весь 2017 год — 23 человека.