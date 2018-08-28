БАРНАУЛ, 28 авг — РИА Новости. Суд над студенткой Марией Мотузной, обвиняемой в экстремизме за публикацию картинок в соцсети "ВКонтакте", продолжится 11 сентября, она категорически не согласна с обвинением и заявлениями об угрозе свидетелям, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в суд пришли двое свидетелей по делу со стороны обвинения. В самом начале заседания обвинение передало судье заявление от девушек, которые, ссылаясь на угрозы, попросили допросить их в закрытом заседании. Судья удовлетворил ходатайство, СМИ покинули заседание. По словам защиты свидетелей, им неоднократно угрожали, поэтому они не явились на предыдущее заседание.
"С моей стороны никаких угроз ни им, ни их родственникам не было. Это просто бред — я не хотела бы ухудшить свое положение такими действиями. Во время заседания свидетели сообщили, что им и их родственникам приходили сообщения с угрозами", — сказала Мотузная журналистам.
За несколько месяцев следователи Алтайского края возбудили четыре громких уголовных дела за мемы и репосты в соцсети "ВКонтакте". По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, на июнь 2018 года в Алтайском крае было выявлено девять лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, за весь 2017 год — 23 человека.