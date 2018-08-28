Глава омской финансовой компании похитила у клиентов 160 миллионов рублей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава частной финансовой компании в Омске, привлекая граждан к участию в торгах на фондовой бирже, похитила у них свыше 160 миллионов рублей, уголовное дело направлено в суд, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии следствия, учредитель и директор частной финансовой компании под предлогом привлечения к участию в торгах на фондовой бирже завладела денежными средствами граждан в размере свыше 160 миллионов рублей. Клиентам она обещала ежемесячную прибыль до 20 процентов от вложенных сумм. В общей сложности от противоправной деятельности пострадали 737 человек", — сказала Волк.

Она также добавила, что 33-летняя учредительница обвиняется в "мошенничестве в особо крупном размере", кроме того на имущество женщины наложен арест на сумму более 14 миллионов рублей.

"В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавила официальный представитель МВД России.