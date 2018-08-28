МВД отчиталось о недопуске потенциальных авиадебоширов на рейсы

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 1 тысячи потенциальных дебоширов не пустили на борт воздушных судов в России за семь месяцев 2018 года, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев.
Он добавил, что за семь месяцев 2018 года на объектах гражданской авиации с воздушных судов было снято 430 авиадебоширов, 150 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. За этот же период к уголовной ответственности по статье "Хулиганство" привлекли 58 граждан, из которых 26 человек дебоширили в самолетах, 31 — на объектах железнодорожного транспорта, еще один факт хулиганства выявлен на водном транспорте.
Сейчас для охраны общественного порядка ежесуточно на объекты транспорта выставляется более 1,3 тысячи нарядов ППС, в них задействованы около 2,5 тысячи полицейских. Органы внутренних дел на транспорте обеспечивают порядок и безопасность в 175 аэропортах России, в том числе 70 международных, а также в 60 морских и 102 речных портах, добавили в МВД.