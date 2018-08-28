В Самаре будут судить врача, чья пациентка умерла из-за неверного лечения

САМАРА, 28 авг — РИА Новости. Акушер-гинеколог одной из больниц Самары предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности из-за не соответствующего заболеванию лечения, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.

По версии следствия, 21 апреля 2016 года в самарскую больницу поступила беременная, 10 мая ей сделали кесарево сечение, в результате которого родились трое недоношенных детей. Женщина находилась под наблюдением обвиняемой, которая являлась ее лечащим врачом. Через несколько дней состояние пациентки ухудшилось, а 13 мая она была переведена в реанимацию.

Только спустя пять дней, по данным следователей, потерпевшей была проведена операция. 24 августа женщину перевели в другую больницу, где она скончалась 6 сентября. По версии следствия, лечение, проводимое в мае 2016 года обвиняемой, не соответствовало имеющемуся у женщины заболеванию, из-за чего состояние последней ухудшилось, и она умерла.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.