Жителя Югры оштрафовали за публикацию материалов с символикой ИГ* в соцсети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 авг — РИА Новости. Жителя города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа оштрафовали на 1500 рублей за публикацию в социальных сетях материалов с символикой террористической группировки ИГ*, сообщает Нижневартовский районный суд.

Согласно информации суда, сотрудники полиции, проверяя личную страницу молодого человека в социальной сети " ВКонтакте ", обнаружили фото- и видеоматериалы, демонстрирующие символику террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Отмечается, что в отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, дело передано в районный суд.

"По результатам рассмотрения дела жителю города Покачи назначен административный штраф в размере 1500 рублей", — говорится в сообщении.

* Организация запрещена в России.