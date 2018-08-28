СК предъявил обвинение полицейскому после драки в подмосковном ресторане

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полицейский, после драки с которым погиб человек, арестован, ему предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Московской области.

По данным следствия, в ночь на 21 июля в одном из ресторанов города Павловского Посада в Подмосковье между посетителями произошла драка. Позже стало известно, что конфликт произошел между сотрудниками полиции и группой гражданских лиц. В ходе возникшей ссоры один из полицейских нанес оппоненту не менее трех ударов по голове. Мужчина был госпитализирован, после чего, не приходя в сознание, скончался.

"В настоящее время 36-летнему полицейскому предъявлено обвинение и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу… Руководством ГСУ СК России по МО принято решение о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области", — говорится в сообщении.