В Волгоградской области будут судить мужчину, ранившего ножом полицейских

ВОЛГОГРАД, 28 авг – РИА Новости. Житель Волгоградской области предстанет перед судом за нападение с ножом на участкового полицейского и сотрудника ГАИ, сообщает Следственное управление СК по региону.

По версии следствия, в ноябре 2017 года 21-летний житель города Котельниково Волгоградской области напал на двоих сотрудников полиции, которые шли на службу.

"Мужчина накинулся с ножом сначала на участкового уполномоченного полиции, нанеся ему два удара в область спины, а затем причинил резаную рану лица сотруднику ГАИ", — сообщает в релизе региональный СУСК.

По данным ведомства, нож в ходе драки сломался и нападавший попытался скрыться. Чтобы задержать его, один из полицейских применил табельное оружие, убегавший был ранен в плечо и предплечье. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточняется в сообщении.

Напавшему на полицейских грозит до 20 лет лишения свободы.