Нападавшим на АЗС в регионах России дали от шести до восьми лет колонии

КРАСНОЯРСК, 28 авг — РИА Новости. Красноярский краевой суд признал виновными четырех обвиняемых в разбойных нападениях на АЗС в разных регионах России и дал им от 6 до 8 лет колонии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, в 2012 году местный житель вместе со своими знакомыми создал группу для совершения преступлений. На машине они приезжали к АЗС и, угрожая сотрудникам станций, грабили кассы.

"Фигуранты совершили более 20 грабежей и разбойных нападений на территории 10 субъектов Российской Федерации. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 2,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении МВД.

В главке отмечают, что установлена причастность бандитов к шести преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия и наркотических средств.

"В настоящее время четверых участников организованной преступной группы в зависимости от роли и степени участия в преступлениях Красноярский краевой суд признал виновными по статьям 161, 162, 222 и 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Каждому из них назначено наказание от 6 до 8 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов", — сообщила Волк.

По ее данным, приговор вступил в законную силу.