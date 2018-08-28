На Урале будут судить сотрудника ГИБДД, который устроил смертельное ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Курганские следователи завершили расследование дела о смертельной аварии в Курганской области, виновником которой стал нетрезвый сотрудник ГИБДД, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в конце октября 2017 года, обвиняемый, который в тот момент занимал должность начальника ОГИБДД ОМВД России по Катайскому району, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля на большой скорости врезался в движущийся в попутном направлении "КАМАЗ". От полученных травм пассажир легкового автомобиля скончался, добавили в СУСК.

"Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после аварии сотрудник ГИБДД был уволен по отрицательным основаниям за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.