В Свердловской области провели обыск в МУП "Водоканал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники ФСБ провели обыск в МУП "Водоканал" в городе Березовский Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Оперативные мероприятия на водоканале проводились. Пока идет проверка, расследование не ведется. По результатам проверки будут приняты определенные процессуальные решения", – сказал собеседник агентства.

Причину обысков в ФСБ комментировать отказались.

В феврале этого года ГУМВД по УрФО сообщало об обысках и выемке документов в офисах МУП "Водоканал", руководство которого подозревается в незаконном расходовании более 100 миллионов рублей. По данным ведомства, сотрудники предприятия потратили средства, выделенные на реализацию инвестиционной программы по развитию инфраструктуры МУП. Было возбуждено уголовное дело по факту неправомерного расходования денег.

Суд в Екатеринбурге 3 августа заключил под стражу обвиняемого в крупном мошенничестве директора екатеринбургского "Водоканала" Александра Ковальчика.